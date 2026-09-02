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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о том, что пришлось переиграть очко из-за птиц, сидевших на сетке: «Мы играли с ними 45 секунд, а когда я пробил навылет, нам сказали остановиться»

Даниил Медведев прокомментировал инцидент с птицами в матче второго круга на US Open . Россиянин победил Себастьяна Горзны со счетом 6:1, 6:3, 7:5.

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