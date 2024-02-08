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О продуктах быстрого приготовления пора забыть: Учёные раскрыли страшное

В EI говорится о том, что упаковка продуктов быстрого приготовления содержит в себе опасные токсичные веществаЖурнал Environment International (EI) поделился результатами исследования, проведённого учёными из Вашингтонского университета.

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