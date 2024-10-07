Военэксперт Онуфриенко: освобождение Угледара открыло путь к окружению Селидово

С момента летнего провального контрнаступления ВСУ прошел ровно год. За это время российские войска серьезно продвинулись в освобождении Донецкой Народной Республики, занимая все новые и новые населенные пункты.
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