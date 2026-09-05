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«Старший сын» спустя годы: почему новая роль Андрея Леонова заставляет по-другому взглянуть на его отношения с отцом

«Старший сын» спустя годы: почему новая роль Андрея Леонова заставляет по-другому взглянуть на его отношения с отцом

Самое символичное в новой роли Андрея Леонова даже не название спектакля. Сын Евгения Леонова выходит на сцену в образе старшего сына — в постановке, посвящённой самому Евгению Леонову.

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