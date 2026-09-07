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Минобороны РФ: Около 1,7 тысячи военных ВСУ окружены в Харьковской области

Минобороны РФ: Около 1,7 тысячи военных ВСУ окружены в Харьковской области

Силы российской группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения. Формирования ВСУ подвергаются атакам в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное.

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