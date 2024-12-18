Свердловские депутаты и чиновники собрались на мусоросортировочном заводе

КРАСНОТУРЬИНСК, 18 декабря, ФедералПресс. Заседание комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды свердловского заксобрания было посвящено проблеме обращения с твердыми коммунальными отходами.
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