После Саксонии — Мекленбург: станет ли успех АдГ общегерманским трендом?

АдГ получила 43,8% голосов избирателей, в то время как правящая партия – Христианско-демократический союз (ХДС) – только 17,2% голосов, что почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах, а Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – 9,3%.