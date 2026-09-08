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После Саксонии — Мекленбург: станет ли успех АдГ общегерманским трендом?

После Саксонии — Мекленбург: станет ли успех АдГ общегерманским трендом?

АдГ получила 43,8% голосов избирателей, в то время как правящая партия – Христианско-демократический союз (ХДС) – только 17,2% голосов, что почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах, а Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – 9,3%.

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