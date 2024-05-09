Си Цзиньпин прибыл в Будапешт, где пройдут переговоры с Орбаном

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с рабочим визитом в Венгрию. Об этом сообщил портал Index. У китайского лидера в Будапеште пройдут переговоры с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном.