Си Цзиньпин прибыл в Будапешт, где пройдут переговоры с Орбаном

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с рабочим визитом в Венгрию. Об этом сообщил портал Index. У китайского лидера в Будапеште пройдут переговоры с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном.
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