Дожди размыли Долину Смерти в США, заперев внутри сотни туристов

В Национальном парке "Долина Смерти", расположенном в Калифорнии, сотни туристов оказались заперты из-за внезапных дождей, которые вызвали сход селей, заблокировавших дорогу, сообщает Associated Press со ссылкой на руководство местных отелей.
В Национальном парке "Долина Смерти", расположенном в Калифорнии, сотни туристов оказались заперты из-за внезапных дождей, которые вызвали сход селей, заблокировавших дорогу, сообщает Associated Press со ссылкой на руководство местных отелей.
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