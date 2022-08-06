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Дожди размыли Долину Смерти в США, заперев внутри сотни туристов

Дожди размыли Долину Смерти в США, заперев внутри сотни туристов

В Национальном парке "Долина Смерти", расположенном в Калифорнии, сотни туристов оказались заперты из-за внезапных дождей, которые вызвали сход селей, заблокировавших дорогу, сообщает Associated Press со ссылкой на руководство местных отелей.

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