Глава алтайского Минздрава возглавил медиарейтинг краевых чиновников

Дмитрий Попов обошел коллег, отвечающих за экономическое развитие, культуру, строительство и транспорт Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов возглавил рейтинг краевых чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в январе 2024 года.