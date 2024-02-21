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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Глава алтайского Минздрава возглавил медиарейтинг краевых чиновников

Глава алтайского Минздрава возглавил медиарейтинг краевых чиновников

Дмитрий Попов обошел коллег, отвечающих за экономическое развитие, культуру, строительство и транспорт Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов возглавил рейтинг краевых чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в январе 2024 года.

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