Эндокринолог перечислила 5 скрытых признаков, указывающих на сбой щитовидки

Елена Мамонтова в разговоре с "Аргументами и Фактами" объяснила, как понять, что с щитовидкой что-то не такВрач-эндокринолог Елена Мамонтова рассказала, что проблемы с щитовидной железой распознать довольно трудно.
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