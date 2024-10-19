В России захотели обложить налогом товары из-за рубежа

В России захотели обложить НДС товары из-за рубежа, продающиеся на маркетплейсах. О возможном введении налога на часть продукции на Московском финансовом форуме заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов, его цитирует РИА Новости.
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