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В России захотели обложить налогом товары из-за рубежа

В России захотели обложить налогом товары из-за рубежа

В России захотели обложить НДС товары из-за рубежа, продающиеся на маркетплейсах. О возможном введении налога на часть продукции на Московском финансовом форуме заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов, его цитирует РИА Новости.

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