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В России могут остановить выдачу паспортов мигрантам: Прозвучало предложение о паузе в 30 лет

В России могут остановить выдачу паспортов мигрантам: Прозвучало предложение о паузе в 30 лет

"Что-то неладно в датском королевстве" ОРЕХОВО-ЗУЕВО: задержали приезжего педофила, который грязно домогался до несовершеннолетних девочек, но полиция его отпустила.

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Комментарии
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Игорь Василевский
НЕ наверное, а так точно. С рук и жрут!
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1 час.
Игорь Василевский
И провести тотальную проверку ВСЕХ (!!!!!!)ранее выданных паспортов!
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1 час.
Степан Иванов
Потому что полиция подчиняется существующей власти.
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1 час.

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