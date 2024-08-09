В России могут остановить выдачу паспортов мигрантам: Прозвучало предложение о паузе в 30 лет

"Что-то неладно в датском королевстве" ОРЕХОВО-ЗУЕВО: задержали приезжего педофила, который грязно домогался до несовершеннолетних девочек, но полиция его отпустила.
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