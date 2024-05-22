В Москве запустили собственную платформу для разработки и применения искусственного интеллекта

Администрация города Москвы объявила о запуске уникальной платформы для разработки, тестирования и эксплуатации моделей искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет полностью контролировать процесс разработки и не зависит от сторонних поставщиков программного обеспечения.
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