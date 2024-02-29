Призывник Почепко проиграл суд военкомату Новосибирской области

Житель Кыштовского района настаивал на том, что он не получал повестки о явке в военкомат. Его иск был адресован к военному комиссариату Новосибирской области, военному комиссариату Чановского, Венгеровского, Кыштовского районов и призывной комиссии Кыштовского района.