Призывник Почепко проиграл суд военкомату Новосибирской области

Житель Кыштовского района настаивал на том, что он не получал повестки о явке в военкомат. Его иск был адресован к военному комиссариату Новосибирской области, военному комиссариату Чановского, Венгеровского, Кыштовского районов и призывной комиссии Кыштовского района.
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