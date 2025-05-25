Соловьев о том, как позвал Аверину замуж: «Не сравнимо с выходом на Олимпиаде»

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев готовятся к свадьбе, которая состоится уже совсем скоро. Пара пришла в студию «Шоу Воли», где вспомнила один из самых трогательных моментов — как фигурист сделал предложение руки и сердца возлюбленной.
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