Прогноз погоды в Крыму на 27 мая 🌧 В Симферополе +17 и небольшой дождь В Севастополе +17 и небольшой дождь В Евпатории +16 и небольшой дождь В Черноморском +17 и небольшой дождь В Джанкое +19 и небольшой дождь В Ялте +18 и небольшой дождь В Алуште +20 и небольшой дождь В Керчи +22 и небольшой дождь В Армянске +18 и небольшой дождь В Красноперекопске +18 и небольшой дождь В Бахчисарае +16 и небольшой дождь В Феодосии +19 и небольшой дождь В Судаке +18 и дождь с грозой 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.