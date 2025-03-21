Военная газета рассказала о подвиге смоленской участницы СВО

«Есть такое призвание - спасать». Вопреки желанию родителей и руководства больницы, смолянка отправилась на передовую - вслед за братом-росгвардейцем «Военный вестник» Южного Федерального округа Минобороны РФ опубликовал статью о смолянке Асе - санитарном нструкторе специальной военной операции.
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