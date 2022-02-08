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В деле о гибели семи пациентов в петербургском медцентре появились новые фигуранты

В деле о гибели семи пациентов в петербургском медцентре появились новые фигуранты

В деле о гибели семи пациентов в медицинском центре Санкт-Петербурга появились три новых фигуранта. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник, 8 февраля, в пресс-службе СК РФ.

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