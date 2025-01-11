Политика как он...
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Политика как она есть

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Марочко: почти 30 десантников ВСУ попали в плен в Волчанске Харьковской области

Марочко: почти 30 десантников ВСУ попали в плен в Волчанске Харьковской области

Солдаты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ попытались контратаковать российские подразделения в Волчанске Харьковской области, в результате неудачной контратаки почти 30 украинских десантников попали в плен.

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