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Защитят вас и ваш дом: 7 жизненно необходимых кристаллов от негативной энергии зимой

Защитят вас и ваш дом: 7 жизненно необходимых кристаллов от негативной энергии зимой

Защитят вас и ваш дом: 7 жизненно необходимых кристаллов от негативной энергии зимой Алёна Юрьева Зима — время, когда холодные и тёмные дни могут оказывать влияние на наше настроение и общее самочувствие.

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