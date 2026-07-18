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Биолог Удавлиев: вырезать испорченную часть гриба смертельно опасно

Биолог Удавлиев: вырезать испорченную часть гриба смертельно опасно

18 июля в интервью ТАСС доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности университета «Росбиотех» Дамир Удавлиев озвучил ключевые правила обращения с лесными грибами.

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