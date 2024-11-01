Патрушев обсудил с полпредом в ЮФО и главой Крыма меры защиты региона с моря

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев провел встречу с полномочным представителем главы государства в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимиром Устиновым и главой Крыма Сергеем Аксеновым.
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