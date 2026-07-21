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Семейные поездки на машине

Семейные поездки на машине

Забавный ролик сравнивает семейные поездки из 90-х и современные путешествия с детьми. Раньше заднее сиденье машины часто превращалось в склад из сумок и вещей, а сегодня дети едут в более комфортных условиях — с удобными креслами, свободным пространством и кондиционером.

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