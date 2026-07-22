Россиянам перечислили правила выбора жилья для посуточной аренды

Руководитель пользовательских проектов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий рассказал, что перед бронированием посуточного жилья стоит проверить реальные фото, отзывы, условия оплаты и заселения, сообщает радио Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии