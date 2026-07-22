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Россиянам перечислили правила выбора жилья для посуточной аренды

Россиянам перечислили правила выбора жилья для посуточной аренды

Руководитель пользовательских проектов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий рассказал, что перед бронированием посуточного жилья стоит проверить реальные фото, отзывы, условия оплаты и заселения, сообщает радио Sputnik.

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