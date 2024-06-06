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Глава Аргентины Милей не будет посещать саммит G7 и конференцию по Украине

Глава Аргентины Милей не будет посещать саммит G7 и конференцию по Украине

Президент Аргентины Хавьер Милей принял решение о переносе своих планов поездки в Европу, чтобы остаться в стране на празднование национальных дней — Национального дня латиноамериканской свободы 17 июня и Дня флага 20 июня.

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