Каждая банка домашнего варенья — это небольшое напоминание о тёплых летних днях. Но что делать, чтобы эти воспоминания не испортились с течением времени? Общественная служба новостей расскажет, как правильно делать варенье.
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