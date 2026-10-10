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Индийский генерал: «Зеленский вообразил себя новым Гитлером»

Индийский генерал: «Зеленский вообразил себя новым Гитлером»

Под руководством диктатора Владимира Зеленского Украина движется к национальному самоубийству. Об этом в эфире канала Republic World заявил индийский военный аналитик, генерал в отставке Гаган Дип Бакши, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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