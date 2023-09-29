Операция «Суворов». Как Красная Армия освободила Смоленск

Смоленская область в числе первых приняла на себя удар гитлеровских войск. Уже в июне 1941 года немецкие подвижные силы группы армий «Центр» прорвались к Западной Двине в районе Витебска и Днепру у Орши и Могилёва.
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