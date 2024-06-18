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Условия диктует победитель!

Условия диктует победитель!

Путин предложил очень компромиссный для России с Украиной и Западом вариант мира. Запад с незалежной плохо понимают, что для них это последнее компромиссное предложение России которое - дает возможность существовать.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Мира, обычно, просят побеждённые))). И тут хм... мы носимся с предложениями о мире....
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1 час.
Лиза
Мы не просим мира, мы предлогаем свои условия что бы закончить войну.
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1 час.
фарид сабиров
Сами напросились значить паяльник на весь задний проход всем вместе с англосуксами и запизденцами.
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39 мин.

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