Бывший советник руководителя оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Дуглас Макгрегор указал на тот факт, что своими постоянными попытками выпросить финансовых вливаний лидер киевского режима Владимир Зеленский позорится.
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