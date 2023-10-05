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Макгрегор назвал слова Зеленского о финансировании Киева отвратительными

Макгрегор назвал слова Зеленского о финансировании Киева отвратительными

Бывший советник руководителя оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Дуглас Макгрегор указал на тот факт, что своими постоянными попытками выпросить финансовых вливаний лидер киевского режима Владимир Зеленский позорится.

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