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Актриса Анна Кошмал озвучила свои гонорары за съемки в «Сватах»

Актриса Анна Кошмал озвучила свои гонорары за съемки в «Сватах»

Украинская артистка Анна Кошмал получила широкую известность благодаря роли Жени в сериале «Сваты». Несмотря на долгие годы сотрудничества с коллегами из России, актриса заявила, что больше никогда не будет сниматься в кинематографе этой страны.

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