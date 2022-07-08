Актриса Анна Кошмал озвучила свои гонорары за съемки в «Сватах»

Украинская артистка Анна Кошмал получила широкую известность благодаря роли Жени в сериале «Сваты». Несмотря на долгие годы сотрудничества с коллегами из России, актриса заявила, что больше никогда не будет сниматься в кинематографе этой страны.
Украинская артистка Анна Кошмал получила широкую известность благодаря роли Жени в сериале «Сваты». Несмотря на долгие годы сотрудничества с коллегами из России, актриса заявила, что больше никогда не будет сниматься в кинематографе этой страны.
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