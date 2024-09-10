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Ранение от ракетного удара или игры Зеленского? Куда на долгое время пропал глава ГУР Украины Кирилл Буданов

Ранение от ракетного удара или игры Зеленского? Куда на долгое время пропал глава ГУР Украины Кирилл Буданов

Автор: Михаил Щипанов 5,3K прочтений Сегодня Более двух месяцев о заядлом русофобе и профессиональном убийце, главе ГУР Украины Кирилле Буданове, включенном у нас в список террористов и экстремистов, не было слышно.

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