Лавров: страны БРИКС решили взять паузу по вопросу вступления новых членов

Страны БРИКС приняли решение взять паузу по вопросу принятия новых членов в состав объединения. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил во время встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.