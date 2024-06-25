Лавров: страны БРИКС решили взять паузу по вопросу вступления новых членов

Страны БРИКС приняли решение взять паузу по вопросу принятия новых членов в состав объединения. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил во время встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.
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