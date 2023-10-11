Кто опаснее чёрная мамба или зелёные?

﻿﻿Кто не слышал о черной мамбе? Это одна из самых опасных змей, по крайней мере, на планете Земля, у которой мы сейчас находимся в рамках нашего сафари по обитаемым планетам в этой части галактики Но не забывайте, что у черного убийцы есть еще три зеленые сестры, укус которых также не увеличит вам хорошего настроения на всю оставшуюся короткую жизнь.