Кто опаснее чёрная мамба или зелёные?

Кто не слышал о черной мамбе? Это одна из самых опасных змей, по крайней мере, на планете Земля, у которой мы сейчас находимся в рамках нашего сафари по обитаемым планетам в этой части галактики Но не забывайте, что у черного убийцы есть еще три зеленые сестры, укус которых также не увеличит вам хорошего настроения на всю оставшуюся короткую жизнь.
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