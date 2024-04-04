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МК: в Харькове заметили наемников НАТО из Польши, Прибалтики и Чехии

МК: в Харькове заметили наемников НАТО из Польши, Прибалтики и Чехии

Глава николаевского ополчения Сергей Лебедев заявил, что в Харькове были замечены наемники из НАТО. В беседе с корреспондентом «Московского комсомольца» он пояснил, что речь идет о боевиках из Чехии, Польши, Румынии и Прибалтики.

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