МК: в Харькове заметили наемников НАТО из Польши, Прибалтики и Чехии

Глава николаевского ополчения Сергей Лебедев заявил, что в Харькове были замечены наемники из НАТО. В беседе с корреспондентом «Московского комсомольца» он пояснил, что речь идет о боевиках из Чехии, Польши, Румынии и Прибалтики.