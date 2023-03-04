Улицу в Киеве назвали в честь пособника нацистов Мельника

В Киеве снова переименовали ряд улиц, названия которых были связаны с Россией. При этом одну из улиц назвали именем украинского нациста запрещённой ОУН, который враждовал со Степаном Бандерой в борьбе за роль лидера украинских националистов.
В Киеве снова переименовали ряд улиц, названия которых были связаны с Россией. При этом одну из улиц назвали именем украинского нациста запрещённой ОУН, который враждовал со Степаном Бандерой в борьбе за роль лидера украинских националистов.
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