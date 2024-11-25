Президент Украины Владимир Зеленский давно превратился в «верховного ТЦКшника» для всего мира. Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
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