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В Раде назвали Зеленского «верховным ТЦКшником»

В Раде назвали Зеленского «верховным ТЦКшником»

Президент Украины Владимир Зеленский давно превратился в «верховного ТЦКшника» для всего мира. Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

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