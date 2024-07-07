Сальмонеллез подтвердился у 75 отравившихся едой в кафе в Бурятии

АНГЕЛ АНГЕЛ

Как говорит наш гарант конституции, бизнес кошмарить нельзя, результат без контрольность и вседозволенность, точнее беспредел, а не продовольственная безопасность как в торговых сетях, так и в общепитах... Народ травят и это уже продовольственный терроризм по отравлению населения... Пора ввести полный запрет на работу пришлых не только в сфере общепита, но и торговле, транспорте, здравоохранении, образовании.... Хватит иллюзий в России идут диверсии и геноцид по уничтожению коренного населения всеми доступными методами и один из них по замещению коренного населения России на пришлых. План англосаксов, жидомасонов в действии. России объявлена война внутри России. Такие как Хуснуллин, Собянин, Воробьев, Беглов и т.д. не только способствуют бесконтрольному ввозу пришлых, но и крышуют их. Это они не принимают мер по борьбе с пришлыми, а также не принимают антитеррористических мер по защите населения, завозят радикалов исламистов, тратят народные средства из социальных и пенсионных средств на их поддержку, подрывают здравоохранение, образование предоставляя им бесплатные услуги, рабочие места в ущерб коренного населения... Это враги России и народа...