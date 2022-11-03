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Черчесов про 0:1 с «Трабзонспором»: «Ференцварош» хотел победить, но соперник был на поле и не позволил»

Станислав Черчесов подвел итоги матча с «Трабзонспором» (0:1) в Лиге Европы. «Сегодня мы играли против очень хорошей команды.

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