Панарин, Тарасенко и Шестеркин сделали по ассисту в матче «Рейнджерс» и «Вашингтона»

Российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, Владимир Тарасенко и Игорь Шестеркин отметились результативными передачами в матче против «Вашингтон Кэпиталз».
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