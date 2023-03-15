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Панарин, Тарасенко и Шестеркин сделали по ассисту в матче «Рейнджерс» и «Вашингтона»

Панарин, Тарасенко и Шестеркин сделали по ассисту в матче «Рейнджерс» и «Вашингтона»

Российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, Владимир Тарасенко и Игорь Шестеркин отметились результативными передачами в матче против «Вашингтон Кэпиталз».

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