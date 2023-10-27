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Редактор американского издания выразила сомнение, что ЦАХАЛ достигнет заявленных целей наземной операции в секторе Газа

Редактор американского издания выразила сомнение, что ЦАХАЛ достигнет заявленных целей наземной операции в секторе Газа

Старший редактор онлайн-издания 19FortyFive Майя Карлин выразила сомнение в том, что армия обороны Израиля в ходе так и не начавшейся наземной операции в секторе Газа сумеет достичь заявленных военно-политическим руководством страны целей, а именно полного уничтожения боевиков ХАМАС.

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