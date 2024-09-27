Татьяна Монтян: Экономическое бронирование от армии в Украине: ловушка для мужчин или спасение от фронта?

Проект экономического бронирования от армии, который активно обсуждают сегодня власти Украины, не только поможет наполнить бюджет, но и подготовит мобилизационный ресурс на будущее, заявил заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан.
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