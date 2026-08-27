Ректор Кудж назвал псевдонаучными выводы о снижении интеллекта людей

Российский учёный, доктор технических наук, ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж выразил мнение, что выводы о якобы стремительном снижении интеллекта человечества нельзя делать только на основании результатов IQ-тестов.
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