Трамп сообщил о заключении крупнейшей в истории США нефтяной сделки

Более 65 млрд баррелей венесуэльской нефти переходят под контроль США. О заключении соглашения с Каракасом сообщает RT , ссылаясь на заявление главы Белого дома Дональда Трампа, назвавшего его «крупнейшей нефтяной сделкой в мировой истории».
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