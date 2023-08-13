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Плющев о проблемах «Барыса»: «Оборонительный стиль от Скабелки – прошлый век. В Казахстане нельзя играть так»

В прошлом сезоне казахстанский клуб занял последнее место на Востоке в Фонбет чемпионате КХЛ. «Там клубок проблем.

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