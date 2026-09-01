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Путин и Алиев провели краткую беседу на полях саммита ШОС в Бишкеке

Путин и Алиев провели краткую беседу на полях саммита ШОС в Бишкеке

1 сентября 2026 года в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась краткая встреча президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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