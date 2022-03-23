Посол РФ в США напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии и Ирака

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о якобы совершенных ВС РФ военных преступлениях на Украине, напомнив, что в недавнем прошлом США и их союзники бомбили Югославию, Ирак и Ливию.