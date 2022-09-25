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Глава МИД России Сергей Лавров на Генассамблее ООН назвал США стороной конфликта на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров на Генассамблее ООН назвал США стороной конфликта на Украине

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выступил 24 сентября в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и заявил, что США являются стороной конфликта на Украине.

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