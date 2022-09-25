Глава МИД России Сергей Лавров на Генассамблее ООН назвал США стороной конфликта на Украине

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выступил 24 сентября в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и заявил, что США являются стороной конфликта на Украине.