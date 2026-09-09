Гидеон Саар объявил об ответных мерах Израиля на санкции Великобритании

Сегодня, по согласованию с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, я принял решение о ряде ответных мер Израиля в связи с новыми санкциями, о которых сегодня объявил министр иностранных дел … .
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